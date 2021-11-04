فيديو يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يمشي بصعوبة.. والشرطة التركية تفتح تحقيقا

أثار مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يمشي بصعوبة شديدة، جدلا كبيرا.
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