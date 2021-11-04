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فيديو يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يمشي بصعوبة.. والشرطة التركية تفتح تحقيقا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الخميس 4 نوفمبر 2021 - 1:48 صباحًا

أثار مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يمشي بصعوبة شديدة، جدلا كبيرا.

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