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السعودية تعلن الوصول إلى نسبة 70 بالمائة من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-11-04T02:34:43+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 دقيقةآخر تحديث : الخميس 4 نوفمبر 2021 - 2:34 صباحًا
السعودية تعلن الوصول إلى نسبة 70 بالمائة من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول المملكة العربية السعودية إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل إن “السعودية وصلت إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا”، مؤكدا “أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها”.

وأضاف: “قبل أشهر كنا نراقب ارتفاع عدد الحالات والوفيات الناجمة عن كورونا، وها نحن اليوم نراقب انخفاضها ذلك نتيجة الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية”، داعيا المواطنين إلى “المسارعة لاستكمال عملية التحصين، ولمن مر 6 أشهر على أخذهم الجرعة الثانية، أن يعززوا مناعتهم بجرعة تنشيطية”.

وشدد على “ضرورة عدم التهاون بالإجراءات الاحترازية، فتهاون فرد واحد قد يهدم المجتمع بأسره ويرجع بنا خطورات للوراء ويساهم في موجات جديدة من الوباء”.

المصدر: “واس”

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