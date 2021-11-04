الجوازات السعودية تذكر بإجراء مهم للمقيمين الأجانب في المملكة

كل الوطن – الرياض: أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، للمقيمن الأجانب في المملكة على أهمية تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) لأفراد أسرة المقيم.

وقالت الهيئة السعودية إن تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر.

تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر pic.twitter.com/1u2uoen8H6 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) November 4, 2021

كذلك أشارت المديرية العامة للجوازات السعودية، في تغريدة أخرى، إلى أنه تم إطلاق 4 خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين عبر منصة “أبشر” في ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية.

ومن ضمن هذه الخدمات خدمات الجوازات للأسر الحاضنة وخدمة موافقة المقيم لنقل خدماته لصحاب العمل الجديد وخدمة تجديد وإصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.