تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنجورج قرداحي يضع شرطًا أمام المملكة لتقديم استقالته.. تعرف عليهكل الوطنالكويت تشكل لجنة تحقيق بحادثة هبوط وإقلاع طائرتين بالوقت نفسهكل الوطنفيديو يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يمشي بصعوبة.. والشرطة التركية تفتح تحقيقاكل الوطنالتحالف العربي يعلن القضاء على 145 مقاتلا حوثيا في معركة مأرب خلال يوم واحدكل الوطنمصر.. المحكمة تقرر رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارككل الوطنوفاة المطرب السوري الكبير صباح فخريكل الوطنالسعودية تودع 3 مليارات دولار بالمركزي المصري، وتمدد ودائع سابقةكل الوطنوزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان لبنان والسودانكل الوطن“العلم السعودي كفني”..لبنانيون يتضامنون مع الرياض أمام السفارة السعودية في بيروت (فيديو)كل الوطنالملك سلمان يشكر الكويت والبحرين على إجراءاتهما في أزمة تصريحات قرداحي

جورج قرداحي يضع شرطًا أمام المملكة لتقديم استقالته.. تعرف عليه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 4 نوفمبر 2021 - 11:52 مساءً
جورج قرداحي يضع شرطًا أمام المملكة لتقديم استقالته.. تعرف عليه

كل الوطن – وكالات: بعد أن تسبب في وضع لبنان بأزمة هي الأكبر في تاريخ بلاده الدبلوماسية، بل ودخل في تحدٍ لعدم مغادرة المشهد وتقديم استقالته، عاد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، عن موقفه ليعلن استعداده لتقديم الاستقالة لكن مقابل شرط يضمن مصالحة المملكة ودول الخليج.

ونقل تلفزيون “الجديد” اللبناني،عن مصادر مقربة من جورج قرداحي، إنه وضع شرطا أمام دول الخليج قبل الموافقة على استقالته.

وربط “قرداحي” تقديم استقالته من منصبه كوزير للإعلام في لبنان، بضمان تبدل موقف المملكة من بلاده، إذ “ينتظر اتصالاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليطّلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة ستلاقي ردة فعل إيجابية خليجية ذلك أن أي استقالة دون تبدل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى”.

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، رد اليوم الخميس، على الداعين له بالاستقالة من منصبه، مؤكداً أنه “لن يستقيل ولم يغير موقفه”.

وما دفع “قرداحي” لوضع هذا الشرط، هي تصريحات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الذي أكد أن الأزمة مع لبنان ترجع أصولها إلى التكوين السياسي اللبناني الذي يعزز هيمنة مليشيا “حزب الله” المسلحة المدعومة من إيران، ويتسبب في استمرار عدم الاستقرار.

وقال الأمير فيصل بن فرحان لرويترز في مقابلة عبر الهاتف- قبل أيام- “أعتقد أن القضية أوسع بكثير من الوضع الحالي.. أعتقد أن من المهم أن تصوغ الحكومة في لبنان أو المؤسسة اللبنانية مسارا للمضي قدما بما يحرر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله”.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، كرر في وقت سابق اليوم، دعوته إلى وزير الإعلام جورج قرداحي بتحكيم ضميره، مؤكدا أن الحكومة واجهت ظروفا أصعب بعد مواقفه الشخصية قبل دخوله الوزارة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.