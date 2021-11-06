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وفاة فنان مصري أثناء إجرائه عملية جراحية (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 6 نوفمبر 2021 - 4:24 مساءً
وفاة فنان مصري أثناء إجرائه عملية جراحية (صورة)

كل الوطن – وكالات: أعلن الفنان المصري، أحمد السلكاوي اليوم السبت، وفاة صديقه الفنان أحمد عبدالحي أثناء إجرائه عملية جراحية بمعهد ناصر.

وكتب السلكاوي منشورا على حسابه الشخصي في “فيسبوك” قال فيه: “توفى إلى رحمة الله الفنان أحمد عبدالحي، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وكان أحمد السلكاوي أمس طالب من اصدقائه التبرع بالدم لـ عبدالحي حيث كتب عبر “فيسبوك”: “أصدقائي.. صديقنا الفنان أحمد عبدالحي زوج صديقتنا الفنانة سلوى عزب هيعمل عملية بكرة في معهد ناصر.. محتاجين 10 متبرعين بالدم ضروري بكرة الساعة 9 الصبح، دعواتكم بالشفاء العاجل وإن العملية تنجح بمشيئة الله.. “.

وفاة فنان مصري أثناء إجرائه عملية جراحية (صورة)
والفنان أحمد عبدالحي بدأ مسيرته الفنية فى نهاية التسعينيات وأدى أدوارا ثانوية في السينما والتلفزيون، وشارك في العديد من الأعمال بأدوار بسيطة.

المصدر: المصري اليوم

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