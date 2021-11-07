تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطن” القادم أسوأ!”.. تحذيرات من بيل غيتس فماذا سيحدث؟كل الوطنوفاة فنان مصري أثناء إجرائه عملية جراحية (صورة)كل الوطنجورج قرداحي يضع شرطًا أمام المملكة لتقديم استقالته.. تعرف عليهكل الوطنالكويت تشكل لجنة تحقيق بحادثة هبوط وإقلاع طائرتين بالوقت نفسهكل الوطنفيديو يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يمشي بصعوبة.. والشرطة التركية تفتح تحقيقاكل الوطنالتحالف العربي يعلن القضاء على 145 مقاتلا حوثيا في معركة مأرب خلال يوم واحدكل الوطنمصر.. المحكمة تقرر رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارككل الوطنوفاة المطرب السوري الكبير صباح فخريكل الوطنالسعودية تودع 3 مليارات دولار بالمركزي المصري، وتمدد ودائع سابقةكل الوطنوزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان لبنان والسودان

خبير سعودي يشرح سبل إمكانية زراعة الأرز في صحراء الربع الخالي (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الأحد 7 نوفمبر 2021 - 7:02 مساءً
خبير سعودي يشرح سبل إمكانية زراعة الأرز في صحراء الربع الخالي (فيديو)

تحتاج زراعة الأرز إلى كمية كبيرة من المياه مقارنة بغيرها من الزراعات، إلا أن التجارب العلمية الأخيرة أثبتت أنه يمكن زراعة الأرز في الصحراء أيضا.

واقترح المهندس السعودي عبد العزيز السحيباني في تصريح لقناة “الإخبارية” السعودية، زراعة الأرز في صحراء الربع الخالي باستخدام مياه بحر الخليج، مؤكدا أن تلك التجربة سبق وأجرتها الصين.

وأوضح السحيباني أن هناك مناطق منخفضة في شمال شرق صحراء الربع الخالي بحوالي 20 مترا، وهي مناطق بمساحات كبيرة، مرجحا أنها كانت جزءا من الخليج قبل انحساره.

وأضاف أن “انخفاض هذه المواقع من الممكن أن يؤدي إلى انسياب المياه المالحة من الخليج، وذلك دون الحاجة إلى عمليات الضخ”.

وأشار إلى إمكانية حفر قناة في تلك المنطقة المنخفضة، وهو ما يؤدي إلى تدفق المياه بسهولة إلى صحراء الربع الخالي.

وأوضح أنه يتم في البداية إقامة مزرعة لزراعة محصول الأرز، مع تخفيف المياه المالحة بمياه عذبة، لافتا إلى أنه يمكن إقامة هذه المزرعة بتكاليف قليلة.

المصدر: “الإخبارية”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.