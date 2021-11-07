إتحاد الغرف التجارية السعودية يعلن وقف كافة التعاملات مع لبنان

كل الوطن – وكالات: أعلن عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية وقف جميع الشركات في المملكة كافة تعاملاتها مع الشركات والحكومة اللبنانية.

وقال العجلان في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن “جميع الشركات السعودية لن تتعامل مع أي شركة لبنانية أو أي قطاع اقتصادي في لبنان، كذلك مع الحكومة اللبنانية التي بررت الهجمات الإرهابية بالطائرات المفخخة على المملكة وشعبها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يعد أمرا غير مقبول من أي حكومة بما في ذلك الحكومة اللبنانية”.

واعتبر أن “هذا الإجراء من قبل رجال الأعمال والشركات السعودية هو أقل ما يمكن تقديمه للوقوف بجانب حكومة بلادهم”.

وأضاف العجلان أن “التحرك السريع من الشركات السعودية بإيقاف التعامل التجاري، جاء تجاوبا مع ما أطلقه، أول من أمس، في تغريدة على حسابه الشخصي على “تويتر” بإيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان، للرد على التمادي في استهداف السعودية بتهريب المخدرات وتبرير الأعمال الإرهابية بشتى أشكالها التي تتعرض لها المملكة”.

وعن المستثمرين السعوديين في لبنان، أكد أن وقف التعاون يشمل جميع المستويات الاقتصادية والتجارية وكذلك الاستثمارية.

وأردف قوله: “من غير المنطقي أن يستمر هذا التعاطي من قبل الحكومة اللبنانية من تشجيع للأعمال الإرهابية، وإغراق السوق السعودية بالمخدرات، وألا يكون هناك أي تحرك، خاصة أن الحكومة السعودية تعاونت مع الجهات المعنية في لبنان لوقف هذه الأعمال، حفاظا على مصالح الشعب اللبناني”.

وتابع أن “السعودية ومنذ عشرات السنوات، قدمت الدعم السخي للحكومة اللبنانية للنهوض باقتصادها والرقي بشعبها، ولم تتغيب في أي موقف لدعم لبنان وشعبه، إلا أن الحكومة اللبنانية أسرفت في دعمها للعمل الإرهابي ولم تراعِ أي شيء حفاظا على العلاقات المشتركة”.

المصدر: “الشرق الأوسط”