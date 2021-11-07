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السعودية: إيقاف موظفين بوزارتي الدفاع والداخلية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-11-07T20:00:45+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير6 نوفمبر 2021آخر تحديث : الأحد 7 نوفمبر 2021 - 8:00 مساءً
السعودية: إيقاف موظفين بوزارتي الدفاع والداخلية

كل الوطن – الرياض: أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، “نزاهة”، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1443 الهجري، الموافق لشهر نوفمبر 2021.

وأشارت “نزاهة” إلى أنها نفذت 6061 جولة رقابية، وحققت مع 512 متهما في قضايا إدارية وجنائية، بالإضافة إلى إيقاف 172 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، ومن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن المتهمين تورطوا بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

كما حثت “نزاهة” على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام والحفاظ عليه من خلال وسائل تلقي البلاغات الخاصة بها.

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