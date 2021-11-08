تفاعل واسع مع خروج الأمير مقرن من المستشفى

كل الوطن – وكالات: بعد أن خرج من أحد المستشفيات الأمريكية عقب عملية جراحية تكللت بالنجاح، أثار الأمير مقرن بن عبد العزيز، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال الأمير سطام بن خالد آل سعود: “الحمد لله على السلامة سيدي..نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء”.

الحمد لله على السلامة سيدي نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء.#الأمير_مقرن_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/BtogysAAR1 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) November 6, 2021

وهنأه الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود قائلا: “الحمد لله على سلامة سيدي الوالد الأمير مقرن بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية..فهو القدوة الحسنة في التواضع والأخلاق الرفيعة والقلب العاطف الحنون علينا جميعا الله يعزك ويديمك”.

الحمدلله على سلامة سيدي الوالد #الامير_محمد_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز انورت واسفرت المملكة بقدومك الله يحفظك والله يجعلك دايم بخير وبصحة وعافيه .. pic.twitter.com/Nw5OLmbenc — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) November 7, 2021

سيدي #ولي_العهد

#محمد_بن_سلمان .. ” أبشر على خشمي ”

يقول وأن قال .. فعل

أبو أبشر وتم وبالحال

الله يحفظك ياسيدي .. في كل وقت ومكان وفي أي حال وزمان .. الله يحفظك يابو سلمان .

💚💚 pic.twitter.com/c4Woy5EQHl — سلطان الشبرمي (@SoltanAltmimi) June 6, 2020

وهنا نستعرض لكم أهم محطات حياة الأمير مقرن:

– تلقى تعليمه الأول في معهد العاصمة النموذجي وتخرج فيه عام 1964، وأكمل دراسته في علوم الطيران في المملكة المتحدة وتخرج فيها عام 1968.

– بعد تخرجه، التحق بالقوات الجوية الملكية السعودية، وظل يعمل في القوات الجوية الملكية السعودية حتى عام 1980.

– في مارس 1980 عين أميرا لمنطقة حائل.

– في نوفمبر 1999 عين أميرا لمنطقة المدينة المنورة.

– في أكتوبر 2005 عين رئيسا للاستخبارات العامة خلفا لأخيه الأمير نواف، وظل يتولى المنصب حتى يوليو 2012، عندما عين مستشارا للملك ومبعوثا خاصا له.

– في فبراير 2013 عين نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.

– شغل منصب ولي ولي العهد عندما صدر أمر ملكي في مارس 2014، يقضي باختياره وليا لولي العهد.

– في أبريل 2015 صدر الأمر الملكي رقم أ / 159 في بإعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه.