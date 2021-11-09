تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالرئيس اليمني يبعث رسالة إلى خادم الحرمين الشريفينكل الوطنبلاغات عن تعطل “تويتر” في دول عدةكل الوطنإتحاد الغرف التجارية السعودية يعلن وقف كافة التعاملات مع لبنانكل الوطن” القادم أسوأ!”.. تحذيرات من بيل غيتس فماذا سيحدث؟كل الوطنوفاة فنان مصري أثناء إجرائه عملية جراحية (صورة)كل الوطنجورج قرداحي يضع شرطًا أمام المملكة لتقديم استقالته.. تعرف عليهكل الوطنالكويت تشكل لجنة تحقيق بحادثة هبوط وإقلاع طائرتين بالوقت نفسهكل الوطنفيديو يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يمشي بصعوبة.. والشرطة التركية تفتح تحقيقاكل الوطنالتحالف العربي يعلن القضاء على 145 مقاتلا حوثيا في معركة مأرب خلال يوم واحدكل الوطنمصر.. المحكمة تقرر رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك

تونس.. تلميذ يطعن أستاذه بوحشية ويحيله إلى غرفة العمليات (صور + فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-11-09T14:03:18+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 2:03 مساءً
تونس.. تلميذ يطعن أستاذه بوحشية ويحيله إلى غرفة العمليات (صور + فيديو)

كل الوطن – وكالات: ذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية أن تلميذا طعن أستاذه داخل الفصل عدة طعنات استوجبت نقله إلى المستشفى لإجراء تدخل جراحي عاجل له.

وقالت الإذاعة المحلية إن تم نقل أستاذ بمعهد ابن رشيق بالزهراء إلى أحد المستشفيات حيث تم إحالته مباشرة على غرفة العمليات بالمستشفى لإخضاعه لعملية جراحية دقيقة وذلك إثر تعرضه إلى الطعن بواسطة سكين من طرف تلميذ عمره 17 عاما.

وأضافت أن أعوان الأمن مازالوا بصدد البحث عن التلميذ المعتدي وقد تم حجز السكين التي استعملها في العملية، حيث ألقى بها أرضا بساحة المعهد وتحصن بالفرار.

وأشارت “موزاييك” إلى أن حادثة الاعتداء تسببت بحالة ذعر في صفوف التلاميذ والإطار التربوي بالمعهد.

المصدر: “موزاييك”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.