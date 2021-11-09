تونس.. تلميذ يطعن أستاذه بوحشية ويحيله إلى غرفة العمليات (صور + فيديو)

كل الوطن – وكالات: ذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية أن تلميذا طعن أستاذه داخل الفصل عدة طعنات استوجبت نقله إلى المستشفى لإجراء تدخل جراحي عاجل له.

وقالت الإذاعة المحلية إن تم نقل أستاذ بمعهد ابن رشيق بالزهراء إلى أحد المستشفيات حيث تم إحالته مباشرة على غرفة العمليات بالمستشفى لإخضاعه لعملية جراحية دقيقة وذلك إثر تعرضه إلى الطعن بواسطة سكين من طرف تلميذ عمره 17 عاما.

وأضافت أن أعوان الأمن مازالوا بصدد البحث عن التلميذ المعتدي وقد تم حجز السكين التي استعملها في العملية، حيث ألقى بها أرضا بساحة المعهد وتحصن بالفرار.

وأشارت “موزاييك” إلى أن حادثة الاعتداء تسببت بحالة ذعر في صفوف التلاميذ والإطار التربوي بالمعهد.

المصدر: “موزاييك”