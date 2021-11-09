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الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعلق على صورة للاعبي منتخب إيران في مطار بيروت

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 2:32 مساءً
الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعلق على صورة للاعبي منتخب إيران في مطار بيروت

كل الوطن – وكالات: عقب الأمير، عبد الرحمن بن مساعد، على صورة للاعبي منتخب إيران في مطار بيروت، لدى وصولهم إلى لبنان.

وعلى حسابه في “تويتر”، أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد نشر تغريدة لتساؤلات حول هذه الحقائب، وقال: “آخر سفينة مازوت إيرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل..يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر ما في السفينة من مازوت ! في حقائبه.. بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان!”

https://twitter.com/abdulrahman/status/1457831026806468612?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457831026806468612%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fsociety%2F1292066-D8A3D985D98AD8B1-D8B3D8B9D988D8AFD98A-D98AD8B9D984D982-D8B9D984D989-D8B5D988D8B1D8A9-D984D984D8A7D8B9D8A8D98A-D985D986D8AAD8AED8A8-D8A5D98AD8B1D8A7D986-D981D98A-D985D8B7D8A7D8B1-D8A8D98AD8B1D988D8AA%2F

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