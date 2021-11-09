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بعد تسريب صورة لها.. نجمة يمنية تقاضي كل من قام بـ”التشهير” بها

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 3:16 مساءً
بعد تسريب صورة لها.. نجمة يمنية تقاضي كل من قام بـ”التشهير” بها

كل الوطن – وكالات: أكدت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية، أروى عمر، أنها ستقاضي كل من قام بـ”التشهير” بها.

وعلقت عمر، المقيمة في المملكة العربية السعودية، في حسابها في موقع التواصل “سناب شات” أن “القانون سيربي الجميع”، مبينة أنها قدمت شكوى بمسربي صورتها.

ونشرت أروى عمر، عن طريق الخطأ فيديو يظهر أجزاء من جسدها ثم قامت بحذفه، إلا أن بعض متابعيها قاموا بالتقاط صورة للشاشة وبدؤوا بنشرها.

وكانت أروى عمر، قد أوضحت في مقطع عبر حسابها في “سناب شات”، وهي تبكي متأثرة، أن “مقطع الفيديو انتشر عن طريق الخطأ”، طالبة من رواد مواقع التواصل عدم نشر الصورة، التي تم التقاطها من مقطع الفيديو المعني.

كما قامت صديقات لأروى عمر بدورهن، بمطالبة الجمهور بحذف الصورة المسربة، حيث طالبت المشهورة السعودية رحمة الغامدي، أيضا عبر حسابها في “سناب شات”، رواد مواقع التواصل بالكف عن نشر صورة أروى عمر، مؤكدة أنها “ليس من طبيعة أروى نشر أجزاء من جسدها عبر حساباتها”.

من جهتها، طالبت خبيرة التجميل آلاء الحكمي، عبر حسابها في “سناب شات” رواد مواقع التواصل بحذف الصورة المسربة، مؤكدة أن “صديقتها أروى عمر تنشر في أحيان كثيرة مقاطع وصور، دون أن تنتبه إلى أين ترسلها”.

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