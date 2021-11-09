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الداخلية السعودية تعلن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 8:36 مساءً
الداخلية السعودية تعلن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة عبر “تويتر” أن المديرية العامة لحرس الحدود أحبطت محاولات تهريب أكثر من طن من مادة الحشيش المخدر، وأكثر من 269 ألف قرص إمفيتامين مخدر، ونحو 69 طنا من مادة القات المخدر، وذلك في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف.

وفي تسجيل مصور نشرته الوزارة قالت إنها قبضت على 87 متهما بمحاولة تهريب تلك الكميات، بينهم 47 سعوديا،

المصدر: RT

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