الداخلية السعودية تعلن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة عبر “تويتر” أن المديرية العامة لحرس الحدود أحبطت محاولات تهريب أكثر من طن من مادة الحشيش المخدر، وأكثر من 269 ألف قرص إمفيتامين مخدر، ونحو 69 طنا من مادة القات المخدر، وذلك في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف.

إحباط محاولات لتهريب (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات المخدر، بمناطق جازان وعسير ونجران والجوف. ⁧#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/UK5FJR0nng — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 9, 2021

وفي تسجيل مصور نشرته الوزارة قالت إنها قبضت على 87 متهما بمحاولة تهريب تلك الكميات، بينهم 47 سعوديا،

المصدر: RT