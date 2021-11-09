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د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل استوعب الإعلام الخليجي درس قرداحي

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 11:05 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل استوعب الإعلام الخليجي درس قرداحي

منذ سنوات عدة ، والكثير من الكُتَّاب الصحفيين ، وأنا منهم ، يُحذَّرون القائمين على الإعلام الخليجي ، من مخاطر الزج ، بإعلاميين عرب ، إلى دائرة الأضواء، في قنواتهم ، وفضائياتهم ، دون التأكد من مواقفهم وأفكارهم ومعتقداتهم تجاه قضايا وأزمات ومصالح الخليج العربي !
جورج قرداحي ، وأمثاله ، ليست لهم مبادئ وقِيم الشرف الإعلامي ، فهم في نهاية الأمر ، مجرد مرتزقة ، يبحثون عن المال ، والشهرة ، والصيت ، لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الضيقة ، دون سواها ، وكانت وسائل الإعلام الخليجية ، أداتهم لتحقيق ذلك !
وبعد تحقيق مصالحهم ، ومآربهم ، تنكشف للملأ ، حقيقتهم غير السوية ، وخفايا نفوسهم المريضة ، في انقلابٍ صارخٍ ، على من كان عوناً لهم ، وصاحب فضل عليهم ، بشكلٍ ، يتجاوز كل الاعتبارات المهنية والأخلاقية ، فيطعنون بخنجر الغدر والخيانة ، كل قضايا ومصالح الخليج !
أكثر من ذلك ، يدَّعون أنَّ الفضل في ظهورهم وبروزهم ، يعود إلى جهودهم وطموحاتهم الذاتية ، وهذا لعمري ، قمة نكران الجميل ، وانعدام الضمير ، ووقاحة الموقف ، إنهم يكذبون كما يتنفسون !
لكن ، الحقائق ، والوقائع ، تُعريهم تماماً ، وتفضحهم أمام الرأي العام ، فلو لم تستقطب الـ MBC جورج قرداحي ، وتُهيء له الفرصة تلو الفرصة ، للنجاح والتميز ، لكان لا يزال يقدم النشرة الجوية في تلفزيون المنار !
وهنا ، أقولها بكل صراحة ، وبلا خجل ، لإعلامنا الخليجي ، كفاكم بعثرةً للجهود والأموال ، وكفاكم استقطاباً ، لمن لا يستحق ، لنحصد منه الهمز واللمز وأشد الإساءات !
والمُشكلة ، هنا ، التي تجعل الحليم حيراناً ، بوجود قنوات وفضائيات في إعلامنا الخليجي ، لا تزال ، حتى هذه اللحظة ، تضم العديد من الإعلاميين ، على شاكلة جورج قرداحي ، ومنهم صاحب اللسان القذر والفكر المنحرف يوسف علاونة الذي يعمل لمن يدفع أكثر ، وقد تعاقدت معه فضائية 24 السعودية !
لأمثال جورج قرداحي ، ومن هم على شاكلته ، الذين باعوا ضميرهم وقِيمهم ، في سوق النخاسة السياسي ، نُذكرهم بأبيات شاعر العرب الأول المُتنبي ، في قيمة الوفاء بالجميل ، وأنَّ نكرانه ، ليس من شيم الكرام ، بل من شيم اللئام !
يقول المُتنبي : إِذا أَنتَ أَكرَمتَ الكَريمَ مَلَكتَهُ ××× وَإِن أَنتَ أَكرَمتَ اللَئيمَ تَمَرَّدا
خلاصة القول ، السعودية ، بعنفوانها الحضاري والإنساني ، لن تؤثر عليها ، على الإطلاق ، أكاذيب جورج قرداحي ، وسيظل في نظر الرأي العام السعودي والعربي ، قزماً صغيراً ، وقحاً ، تدوسه الأقدام والضمائر الحية ، أين ما اتجه !

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