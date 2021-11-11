الأمم المتحدة تفرض عقوبات على 3 قياديين حوثيين

كل الوطن – وكالات: فرضت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على اليمن قيودا جديدة على 3 من قادة جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية، حسبما أعلنت اليوم البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى اللجنة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن البعثة أن العقوبات الجديدة استهدفت كلا من رئيس أركان قوات الحوثيين محمّد عبد الكريم الغماري الذي يقود الهجوم على مأرب، وأحد قادة الحوثيين يوسف المدني، وصالح مسفر صالح الشاعر، الذي قالت إنه يساهم في الحيازة على أسلحة في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

والعقوبات التي أقرتها اللجنة أمس، وأعلنتها البعثة اليوم، تشمل تجميد أصول القادة الثلاثة ومنعهم من السفر، وهي إجراءات قررتها بالإجماع لجنة العقوبات المُمثّل فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

واقترحت المملكة المتحدة فرض تلك العقوبات عقب سلسلة هجمات مستمرة للحوثيين على السعودية أدّت إلى قتل وجرح مدنيين بالإضافة إلى هجوم الحوثيين المستمر على مأرب الغنية بالنفط والتي تُعدّ آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب منذ العام 2014.

المصدر: “أ ف ب”