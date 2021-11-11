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ولي العهد يؤكد التزام المملكة باستقرار أسواق الطاقة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 دقيقةآخر تحديث : الخميس 11 نوفمبر 2021 - 12:57 صباحًا
ولي العهد يؤكد التزام المملكة باستقرار أسواق الطاقة

كل الوطن – وكالات: أكد ولي العهد محمد بن سلمان التزام بلاده بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وجرى ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، وتمت المكالمة بمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني، حيث جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في الاتصال بإعلان ولي العهد السعودي عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وقبل ذلك دحض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتهامات بأن المملكة تعرقل مفاوضات المناخ في قمة الأمم المتحدة المنعقدة في اسكتلندا، وقال إن الاتهامات أكاذيب وافتراءات.

وقال وزير الطاقة السعودي، إن جهود مكافحة تغير المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة العالمي أو تبتعد عن أي مصدر معين للطاقة، نافيا أن تكون الرياض قد تعرقل المحادثات الدولية بشأن المناخ.

المصدر: رويترز + واس

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