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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على حسن نصرالله بفيديو

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 2:36 مساءً
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على حسن نصرالله بفيديو

كل الوطن – وكالات: رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، مذكرا بخطاب أرشيفي له تناول فيه “مشروع الجمهورية الإسلامية التي يحكمها صاحب الزمان”.

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة عبر “تويتر” الفيديو الأرشيفي لنصرالله، وعلق قائلا: “الدولة ذات السيادة هي التي لا تقبل الإملاءات الخارجية.. حسن نصر الله 11 نوفمبر 2021”.

ويقول نصرالله في الفيديو الذي لم يتضح إلى أي عام يعود: “… مشروعنا هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني.. ولاية الولي الفقيه ليست محدودة بولاية جغرافية بل ممتدة بامتداد المسلمين”.

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير عبدالرحمن: “مما قاله نصر الله أيضا: صحيح أننا أقوى حزب سياسي وأقوى حزب مؤثر في الشارع ومن حيث الهياكل التنظيمية.. ولكنه لم يذكر أنه الحزب الوحيد الذي لديه سلاح ثقيل يفوق الجيش وقوى الأمن عشرات المرات.. نسي أن يقول ذلك.. أكيد نسي”.

وأضاف الأمير السعودي: ” شاهدت خطاب حسن نصر الله الذي وضح فيه أن حزبه لا يهيمن على لبنان، وأن إيران لا تهيمن على الحزب، وأن دعم الحزب للحوثي هو إعلامي فقط، وعليه فإن الموقف السعودي الخليجي من لبنان لا مبرر له”.

وعلق ساخرا: “لا زلت تحت وطأة التأثر الشديد من صدقه وغالبت دموعي من شدة اقتناعي بما ساقه من حجج دامغة.. مما قاله حسن نصر الله في خطابه المؤثر أن الدولة ذات السيادة لا تقبل املاءات من الخارج.. معلومة مهمة.. خوش آمديد.. لبيك نصر الله..”.

يذكر أن الأمير عبد الرحمن بن مساعد ولد عام 1967، وهو أحد أبناء الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود، ويعد أحد أهم رموز الشعر المعاصر في الوطن العربي وفي الخليج خاصة، وكان رئيسا لنادي الهلال، منذ 2008 وحتى فبراير 2015.

المصدر: RT

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