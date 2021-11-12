السعودية.. إطلاق شركة “sami” المحدودة لتصنيع الأجزاء المركبة للطائرات

كل الوطن – الرياض: أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، عن إطلاق منشأة “شركة سامي للمواد المركبة المحدودة” لتصنيع وإنتاج الأجزاء للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد بن عقيل الخطيب: “تركيزنا في الشركة ينصب على تطوير القدرات السعودية في مجال الطيران والدفاع، حيث تمثل المنشأة الجديدة لتصنيع المواد المركبة للطائرات خطوة رئيسة باتجاه تحقيق هذه المهمة، إذ ستلعب دورا أساسيا في دفع عجلة توطين كفاءاتنا من خلال عقد الشراكات مع مصنِعي المعدات الأصلية الرائدين عالميا، فضلا عن تعزيز صادراتنا في مجال الطيران وتطوير المهارات الفنية للمواطنين السعوديين في قطاع الصناعات الدفاعية”.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة “SAMI”، وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، إلى أهمية بلوغ هذه المرحلة الجديدة ضمن جهود الشركة الرامية لتعزيز تطوير المنتجات والحلول المحلية الرائدة.

حيث ستعمل منشأة سامي للمواد المركبة الضخمة والمجهزة بأحدث الأنظمة والتقنيات، على تمكين المملكة من أن تصبح جهة موردة ومصدرة رائدة للمواد المركبة للطائرات، مما سيخدم القطاع العسكري وغيره من القطاعات الأخرى في المملكة والعالم.

وستتعاون شركة “SAMI” مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المعدات الأصلية، مما يسهل نقل التقنية والمعرفة لتعزيز القدرات المحلية لقطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث تعمل الشركة على تعزيز سلاسل إمداد قطاع الطيران السعودي من خلال استخدام العناصر الأولية للمواد المركبة، والمواد الاستهلاكية للإنتاج، وأدوات التصنيع.

وستوفر كذلك 28 فرصة عمل جديدة لذوي المهارات العالية عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 90 وظيفة في السنوات المقبلة.

المصدر: عكاظ