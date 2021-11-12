السعودية ترحب بإدراج 3 قيادات حوثية إلى قائمة العقوبات الدولية

كل الوطن – وكالات: رحبت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 قيادات من جماعة الحوثيين ضمن قائمة العقوبات.

وأعربت الوزارة في بيان، عن تطلعها في أن يسهم ذلك الإدراج في وضع حدٍ لأعمال مليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها.

وقالت إن العقوبات الجديدة ستحيد خطر تلك المليشيات، ويوقف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي لاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة وإراقة دماء الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

ترحب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن pic.twitter.com/E7Xryvd7xc — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 12, 2021

وجددت الوزارة التأكيد على استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودعم كل الجهود الدولية والأمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

والأربعاء الماضي، أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي 3 قيادات حوثية على قائمتها.

وذكرت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أن القيادات الثلاث وهم محمّد عبد الكريم الغماري ويوسف المدني، وصالح الشاعر، نفذت أنشطة تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

المصدر: وزارة الخارجية السعودية