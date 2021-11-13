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5 أسماء بارزة تم منحهم الجنسية السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : السبت 13 نوفمبر 2021 - 1:51 صباحًا
5 أسماء بارزة تم منحهم الجنسية السعودية

كل الوطن – الرياض: صدرت موافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الجنسية السعودية لعدد من الأجانب المميزين في عدة مجالات.

وضمت القائمة عددا من الأسماء البارزة في المجالين الثقافي والفكري، منهم الدكتور أمين سيدو، الذي قام بجهود علمية وبحثية كبيرة ورفد الحراك الثقافي المحلي بمجموعة من الإنتاجات والأعمال التي تجاوزت الثلاثين إصدارا، ووثقت لسير أعلام الثقافة والفكر والأدب في المملكة.

كذلك نجد في القائمة الدكتور محمد البقاعي، الباحث والمحقق والمترجم، وهو من سوريا، صاحب حوالي 40 مؤلفا في فنون متعددة، أبرزها الدراسات التاريخية والنقدية والترجمة. عمل أستاذا للدراسات اللغوية والأدب النقدي في عدد من المؤسسات الأكاديمية، منها جامعة الملك سعود بالرياض. ويعمل حاليا في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية.

وضمت القائمة كذلك الدكتور عبد الكريم السمك، حاصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، عاش قرابة نصف قرن من حياته في المملكة، وعلى ترابها عكف على نشر تراجم لعدد من رجالات الدولة في فترة التأسيس، خاصة من العرب الذين عملوا مع الملك عبد العزيز.

ونجد في القائمة أيضا سمعان العاني، من العراق، هو أحد رواد الإخراج المسرحي في المملكة، ومن أوائل من التحق بالمسرح السعودي كمخرج منذ السبعينيات، بعد تخرجه من قسم المسرح في بغداد وقدومه إلى المملكة. ومن أعماله مسرحية (قطار الحظ) التي قام بإخراجها، بوصفها أول عمل مسرحي سعودي تقريبا.

وأخيرا مختار عالم، وهو خطاط كسوة الكعبة المشرفة وشيخ خطاطي مكة، يعمل الآن خطاطا بمصنع كسوة الكعبة، شارك بأعماله في المعارض الدولية والملتقيات العالمية، وقدم دروسا ودورات في التدريب على مهارات الخط العربي.

المصدر: الشرق الأوسط

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