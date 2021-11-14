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السعودية.. توقيف مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول للتحرّش بامرأة داخل أحد المنازل

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأحد 14 نوفمبر 2021 - 3:07 مساءً
السعودية.. توقيف مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول للتحرّش بامرأة داخل أحد المنازل

كل الوطن – الرياض: أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة في السعودية، اليوم الأحد، القبض على شخص قام بالتحرش بامرأة داخل أحد المنازل.

وفي تصريح له، قال المتحدث الإعلامي باسم شـرطة منطقة المدينة المنورة، إن “الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل”.

وأوضح المتحدث أن المتهم “مواطن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة”.

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