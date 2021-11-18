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وفاة الفنان السوري زهير رمضان في دمشق

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الخميس 18 نوفمبر 2021 - 12:37 صباحًا
وفاة الفنان السوري زهير رمضان في دمشق

كل الوطن – وكالات: نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا الفنان ونقيب فناني سوريا زهير رمضان الذي توفى منذ قليل بعد معاناة مع المرض، عن 61 عاما

الفنان الذي أثار جدلا كبيرا، في أكثر من موقف، هو من مواليد اللاذقية عام 1960.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983.

شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989 في فيلم “ليالي ابن آوى” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل “شجرة النارنج” للمخرج سليم صبري.

كانت أشهر الأعمال التي شارك فيها:

فيلم “رسائل شفهية” (عام 1991)، الذي حقق ناجحا غير مسبوق، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينا، وسيناريو وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد.

مسلسل “باب الحارة” أدى فيه شخصية “أبو جودت” رئيس مخفر حارة الضبع.
مسلسل “ضيعة ضايعة” للمخرج “الليث حجو”، وفيه أدى دور “عبد السلام البيسة”، مختار ضيعة “أم الطنافس الفوقا”.

انتخب نقيبا لفناني سوريا عام 2014، وأعيد انتخابه في الموقع ذاته في يونيو 2020.

المصدر: RT

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