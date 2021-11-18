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شرطة الرياض: ضبط شخص ظهر في مقاطع يتباهى بتعاطي المخدرات

كل الوطن - فريق التحرير
2021-11-18T00:57:22+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 دقيقةآخر تحديث : الخميس 18 نوفمبر 2021 - 12:57 صباحًا
شرطة الرياض: ضبط شخص ظهر في مقاطع يتباهى بتعاطي المخدرات

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض اليوم الأربعاء، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقاطع فيديو يتباهي بحيازة وتعاطي المواد المخدرة وهو مواطن، تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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