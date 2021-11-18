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«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل ومزايا خدمة “التعريف الإلكتروني”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : الخميس 18 نوفمبر 2021 - 1:03 صباحًا
«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل ومزايا خدمة “التعريف الإلكتروني”

كل الوطن – الرياض: أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، أن خدمة التعريف الإلكتروني تمكّن أحد الوالدين من تعريف الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال المدنية.

وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الخدمة تتيح ثلاث مزايا للوالدين كما يلي:

1 – توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم في مكاتبنا.

2 – تساعد الخدمة في القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.

3 – كما تساعد الخدمة في الاستغناء عن استخدام الورق.

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