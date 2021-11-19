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تركي الفيصل: يجب محاسبة إيران على أفعالها ومنعها من امتلاك سلاح نووي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 1:27 صباحًا
تركي الفيصل: يجب محاسبة إيران على أفعالها ومنعها من امتلاك سلاح نووي

كل الوطن – وكالات: أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل على ضرورة محاسبة إيران على أفعالها في المنطقة، مشددا على “حتمية القيام بكل ما هو ممكن لمنعها من امتلاك سلاح نووي”.

وأضاف الفيصل عبر قناة MSNBC الأمريكية: “قلت علنا في السابق أنه يتحتم علينا القيام بكل ما هو ضروري، بما فيها تطوير قنبلة نووية لكي ندافع عن أنفسنا ضد احتمالية إيران مسلحة نوويا”.

وتابع: “إنني لا أعمل في الحكومة كي أستطيع القول ما ستفعله الحكومة حيال هذا الملف، ولكن هذا رأيي الشخصي”.

وقال الفيصل في تصريحات سابقة: “الإقليم العربي بكافة مؤسساته ضعيف وهش، وهو ما سمح بوجود فراغ استراتيجي يهدد وحدة البلدان ونسيجها الاجتماعي”، داعيا إلى “تعزيز العمل العربي المشترك لإصلاح ذلك”.

وأضاف: “الأوضاع الداخلية في بلداننا العربية ضعيفة، ولا بد لنا من إجراء إصلاحات تستجيب لتطلعات الدول العربية بعيدا عن نزعات التطرف والإرهاب، لأنه خطر استراتيجي يهدد الدول العربية ويجب مواجهته حتى تنعم بالاستقرار”.

المصدر: “MSNBC الأمريكية”

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