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السعودية.. طبيب يجدد عقده ذاتيا بزيادة 4000 ريال والصحة توضح

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الأحد 21 نوفمبر 2021 - 9:56 صباحًا
السعودية.. طبيب يجدد عقده ذاتيا بزيادة 4000 ريال والصحة توضح

كل الوطن – الرياض: أوضحت الشؤون الصحية في محافظة الطائف السعودية عدم علاقتها بتجديد عقد طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمسمى تخصص (أسنان).

وأكدت الشؤون الصحية عدم علمها أو تجديدها للعقد وعزت التجديد إلى قيام الطبيب بتجديد عقده عن طريق الخدمة الذاتية.

وقالت صحة الطائف في تعقيب على ما نشرته “عكاظ”، إن الطبيب لم يجدد عقده مع صحة الطائف إذ سبق صدور قرار بطي قيده لبلوغه السن القانونية (60 عاما)، مشيرة إلى أن الطبيب قام بتجديد عقده عبر الخدمة الذاتية.

وشددت على أن العقد غير معتمد ولم يتم اعتماده من الموارد البشرية بصحة الطائف.

وتساءل مراقبون عن كيفية قبول النظام الذاتي التجديد لمن تجاوز عمره الستين عاما وكيف وضع الطبيب البدلات في العقد منها مبلغ 4000 ريال إضافي، كما تساءلوا عن كيفية تغيير التخصص إلى طبيب أسنان، والعقد ينص على أنه طبيب أذن وأنف وحنجرة.

وكانت صحيفة “عكاظ” قد كشفت في مقال نشرته في 10 نوفمبر أنه وفي الوقت الذي أرجعت صحة الطائف عدم التجديد لطبيبة الـ352 ألف ريال المنقطعة عن العمل لإيقاف التعاقدات، أثار تجديد عقد عمل طبيب وافد حفيظة عدد من منسوبي الصحة، بعد أن جددت الصحة عقد “طبيب أسنان غير ممارس” على مهنة “طبيب أذن وانف وحنجرة” بزيادة شهرية في الراتب.

واستغرب منسوبو الصحة التجديد واختلاف مهنته في العقد عن بطاقة مزاولة المهنة، ما يلمح إلى وجود تغيير في المسميات، خصوصا أن وظائف أطباء الأسنان أصبحت حصرا على السعوديين.

المصدر: صحيفة “عكاظ” السعودية

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