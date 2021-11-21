تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطن30 مرشحا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشحكل الوطنهيئة علماء الأزهر: المسجد النبوي أفضل من الكعبة والسماوات والعرش والكرسيكل الوطنتقارير إعلامية: الجيش السوداني يتفق مع حمدوك على عودتهكل الوطنتركي الفيصل: يجب محاسبة إيران على أفعالها ومنعها من امتلاك سلاح نوويكل الوطنوفاة الفنان السوري زهير رمضان في دمشقكل الوطنالتحالف يعلن إحباط هجومين للحوثيين على جنوب غربي السعوديةكل الوطنمصر.. الحكومة تصدر قرارا جديدا حول التبرع بالأعضاء البشريةكل الوطنبيان جديد للاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن قضية التحقق من “جنس” حارسة منتخب إيران للسيداتكل الوطنزلزال قوي يضرب جنوب إيران يخلف هزات أرضية في الإمارات والسعوديةكل الوطنمصر.. العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل (فيديوهات)

30 مرشحا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 21 نوفمبر 2021 - 10:11 صباحًا
30 مرشحا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح

كل الوطن – وكالات: ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل، إلى ثلاثين مرشحا.

ويأتي ذلك قبل نحو 48 ساعة من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.

وتقدم اليوم فقط سبعة مرشحين للمفوضية العليا للانتخابات، عبر مكاتبها الثلاثة في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، وهم عقيلة صالح، وضو عبد الله بوضاوية، وعلي بشير الزويك، وبشير صالح، ومبروك أبوعميد، وعبد المجيد سيف النصر، ومحمد الهادي حتواش.

وأثار ترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر جدلا واسعا بين أوساط الناخبيين الليبين.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءا من 8 نوفمبر وحتى 22 من نوفمبر بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

المصدر: RT

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.