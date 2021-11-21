تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين في أكتوبركل الوطن30 مرشحا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشحكل الوطنهيئة علماء الأزهر: المسجد النبوي أفضل من الكعبة والسماوات والعرش والكرسيكل الوطنتقارير إعلامية: الجيش السوداني يتفق مع حمدوك على عودتهكل الوطنطبيبة روسية تكشف عمّا يحصل عند التخلي تماما عن تناول السكركل الوطنتركي الفيصل: يجب محاسبة إيران على أفعالها ومنعها من امتلاك سلاح نوويكل الوطنوفاة الفنان السوري زهير رمضان في دمشقكل الوطنالتحالف يعلن إحباط هجومين للحوثيين على جنوب غربي السعوديةكل الوطنمصر.. الحكومة تصدر قرارا جديدا حول التبرع بالأعضاء البشريةكل الوطنبيان جديد للاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن قضية التحقق من “جنس” حارسة منتخب إيران للسيدات

السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين في أكتوبر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 دقيقةآخر تحديث : الأحد 21 نوفمبر 2021 - 10:13 صباحًا
السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين في أكتوبر

كل الوطن – وكالات: أظهرت بيانات الجمارك الصينية الأحد أن المملكة العربية السعودية احتفظت بصدارتها لموردي النفط الخام للصين للشهر الـ11 على التوالي في أكتوبر، مع زيادة الكميات الموردة 19.5% عن الفترة نفسها قبل عام.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 7.1 مليون طن بما يعادل 1.67 مليون برميل يوميا، بزيادة 19.5 بالمئة عن 1.4 مليون برميل يوميا قبل عام، ومقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

وزادت الواردات من روسيا، بما فيها النفط المورد عبر خطوط أنابيب، 1.3 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.6 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 1.56 مليون برميل يوميا. ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.49 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

جاء نمو الإمدادات الروسية، خاصة الإمدادات من مزيج إسبو الرئيسي، في أعقاب إصدار الصين حصص استيراد جديدة في أغسطس وأكتوبر، مما سمح لشركات مستقلة بزيادة مشترياتها من واحد من الخامات المفضلة لديها.

ومع ذلك، انخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في ظل تقييد كبير تفرضه بكين على واردات شركات التكرير المستقلة.

وانخفضت الإمدادات من البرازيل 53.2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الإمدادات من الولايات المتحدة 91.8 بالمئة.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن واردات الصين من النفط الإيراني تجاوزت نصف مليون برميل يوميا في المتوسط ​​بين أغسطس وأكتوبر، إذ يرى مشترون أن الحصول على الخام بأسعار منخفضة يطغى على أي مخاطر تتعلق بخرق العقوبات الأمريكية.

وعبر أغلب هذا النفط على أنه صادرات من عمان والإمارات وماليزيا، مما أثر على الإمدادات المنافسة من البرازيل ودول غرب أفريقيا.

وتظهر البيانات الرسمية باستمرار أن الصين لم تستورد أي نفط من إيران أو فنزويلا منذ بداية 2021، إذ تحجم شركات النفط الوطنية بسبب مخاوف بشأن العقوبات الأمريكية.

المصدر: “رويترز”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.