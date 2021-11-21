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أول مدربة لمنتخب سيدات السعودية تباشر مهامها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-11-21T10:22:06+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير21 نوفمبر 2021آخر تحديث : الأحد 21 نوفمبر 2021 - 10:22 صباحًا
أول مدربة لمنتخب سيدات السعودية تباشر مهامها

كل الوطن – وكالات: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا تولي المدربة الألمانية مونيكا ستاب مهامها رسميا كأول مديرة فني لمنتخب السعودية لكرة القدم للسيدات، وسط اهتمام كبير بهذا الحدث الفريد.

وجاء ذلك في حدث خاص تم عقده في مركز الاتحاد، لتبدي المدربة الألمانية حماسها الشديد وفخرها بالفرصة الاستثنائية لقيادتها أول منتخب للسيدات في تاريخ البلاد.

وكانت إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي أعلنت، شهر أغسطس الماضي، عن التعاقد رسميا مع المدربة الألمانية ستاب، نظرا لخبراتها الكبيرة.

وتعد مونيكا من رائدات تطوير كرة القدم النسائية، حيث تملك خبرات كبيرة تمتد لأكثر من 25 عاما، إلى جانب تدريب المنتخبات الوطنية وإدارة الأندية وشغل المناصب التنفيذية.

وتواجدت مونيكا ستاب في تجارب أداء الانضمام إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات في أكتوبر الماضي بالرياض، الدمام وجدة، وقامت بزيارة الفرق النسائية لرصيد المستويات الفنية للاعبات.

وتنتظر المدربة الألمانية انطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات، يوم 22 نوفمبر الجاري، لمتابعة اللاعبات واختيار الأفضل لتمثيل الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: صحيفة “المواطن” السعودية

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