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وزير المالية السعودي: المملكة تعد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن مزيد من هذه العمليات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 دقيقةآخر تحديث : الخميس 25 نوفمبر 2021 - 4:08 مساءً
وزير المالية السعودي: المملكة تعد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن مزيد من هذه العمليات

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الخميس، أن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل.

وقال الوزير في منتدى مالي بالرياض، إن “خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها”.

وفي وقت سابق من العام الجاري علقت المملكة خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي واحدة من عدد من الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات، دون الاعتماد على النفط.

المصدر: رويترز

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