تفاصيل عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، أن تطبيق الحجر الصحي المؤسسي يجرى عليهم 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، وذلك بدءا من الأربعاء المقبل، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأشاد عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية بقرار وزارة الداخلية السعودية الصادر اليوم بعودة الطيران المباشر إلى المملكة من مصر، الذي يأتي كقرار طال انتظاره، لكنه في الوقت ذاته كان متوقعا في ظل الالتزام الكبير بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في مصر والإجراءات المتبعة للتعامل مع الجائحة.

ولفت حنفي، إلى أن قرار عودة الطيران المباشر بين السعودية ومصر وبعض الدول الأخرى وضع دون شروط كبيرة، بل تعتبر مخففة إذ ألغى الحجر المؤسسي خارج السعودية في دولة ثالثة على أن يكون هناك حجر داخل المملكة 5 أيام بصرف النظر عن درجة التحصين، الذي سيطبق بداية من الأربعاء المقبل.

واعتبر أن فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية خطوة موضع ترحيب كبير لدى أبناء الجالية المصرية في السعودية أو حتى المصريين الموجودين خارج المملكة الذين يرغبون في القدوم إليها، مؤكّدًا أنَّ فتح الطيران المباشر يعني بالتأكيد خفض تكاليف السفر على المسافر المصري.

واتخذت السعودية خلال الفترة الماضية كثيرا من الخطوات التي كانت تشير إلى قرب عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية كالسماح للمقيمين بالقدوم مباشرة إلى المملكة، ومن قبل كان هناك قرار بفتح الطيران لكن بشرط المرور عبر دولة ثالثة على أن يخضع المسافر لحجر مؤسسي في الدولة الثالثة، ثم في المملكة العربية السعودية نفسها.

وكانت السعودية أتخذت قرار تعليق الرحلات المباشرة مع مصر في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: الوطن