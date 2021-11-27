د. عبدالمجيد الجلاَّل: المنطق الإيراني الأعوج في تحميل السعودية مسؤولية إنهاء حرب اليمن !

نكاد نجزم بأنَّ الملف اليمني الأكثر تعقيداً ، لن تتم معالجته ، إلا عبر تفاهم مُشترك ، بين المملكة العربية السعودية ، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بما لديهما من علاقاتٍ مُتشابكة ، مع طرفي الصراع ، يؤهلهما للعب دورٍ أساس في جلب السلام والاستقرار ، إلى هذا البلد الذي مزقته الصراعات ، ما جعله البلد الأكثر بؤساً وشقاءً في العالم !

ولكن ، جاء البيان الصادر من وزارة الخارجية الإيرانية ، بما لا يتفق مع واقع الحال ، إذ حمَّل السعودية ، وحدها ، مسؤولية إنهاء حرب اليمن ، بل ربط إجراء مفاوضات جديدة ، معها ، بشأن قضايا المنطقة ، بإنهاء هذه الحرب !

أكثر من ذلك ، ادعت الخارجية الإيرانية بأنَّ السعودية غير جادة ، بإنهاء حرب اليمن !

هذا التصريح الغريب ، والعجيب ، يتناقض أساساً مع مبدأ الحوار ، بين الدولتين ، إذ جرى الاتفاق على أن يتم ، بدون شروط مُسبقة ، لبناء تفاهمات جادة ، حول كل القضايا العالقة بينهما ، ومن بينها قضية اليمن !

على كل حالٍ ، السعودية ، بذلت كل جهد ممكن لإنهاء حرب اليمن ، وقدمت العديد من مبادرات السلام ، آخرها المبادرة التي أُعلن عنها قبل بضعة أشهر ، وتضمنت بنوداً محددة ، تهيئ الأجواء للبناء عليها ، ومن أبرز نقاطها ، وقف اطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المُتحدة ، وفتح مطار صنعاء الدولي لعددٍ من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية ، وبدء المُشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ، برعاية الأمم المُتحدة ، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ، والمُبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومُخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل!

ولكن الحوثي ، كعادته ، رفض المبادرة ، لأنَّه مُتمسكٌ فقط ، بالأجندة الإيرانية، التي تكفل له ، استمرار سيطرته وهيمنته على القرار السيادي اليمني، وفرض ولاية الفقيه الإيرانية ، على الشعب اليمني الرافض لها قلباً وقالباً ، بل والرغبة في استمرار العدوان على مأرب وعدن ، وكل اليمن ، وسفك دماء من يعارض منهجه الفاسد في الحكم ، الذي جعل من اليمن الأسوأ في الفوضى وعدم الاستقرار ، وانتهاكات حقوق الإنسان ، على مستوى العالم.

ولأنَّ إيران ، هي الداعمة والمُساندة للحوثي ، عسكريا ، ومالياً ، ولوجستياً ، كان الأحرى بها ، أن تتفاهم مع السعودية ، لبناء مشروع مُشترك يُنهي الحرب ، ويؤسس لمفاوضات سلام بين كل الأطراف اليمنية ، برعاية سعودية وإيرانية ، تحت المظلة الأممية ، لا أن تمارس السياسات المُعرقلة ، وتعمل على تشجيع الحوثي على استمرار عدوانه ، والتهرب من مسؤولية وقف القتال والصراع بين اليمنيين !

خلاصة القول ، إذا استمر منطق إيران الأعوج في إدارة الأزمة اليمنية ، فسوف تتحمل ، لوحدها ، مسؤولية استمرار هذا الصراع ، ومسؤولية كل تداعياته الإنسانية والاقتصادية والمعيشية !