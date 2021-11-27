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السعودية.. القبض على مقيم زوّر إقامات ورخص سير لبيعها لوافدين

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : السبت 27 نوفمبر 2021 - 11:57 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
السعودية.. القبض على مقيم زوّر إقامات ورخص سير لبيعها لوافدين

كل الوطن – الرياض: أعلنت شرطة منطقة جازان السعودية يوم السبت القبض على مقيم باكستاني زوّر إقامات ورخص سير لبيعها للعمالة الوافدة إلى المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت اليوم من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لتزويره وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص سير، وبيعها للعمالة.

وأشار إلى أنه تم ضبط الأدوات المستخدمة في ذلك وإيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

المصدر: “عكاظ”

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