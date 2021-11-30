مقطع متداول.. استدراج طفل ومحاولة اختطافه في السعودية

كل الوطن – الرياض: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر على ما يبدو محاولة فاشلة لاختطاف طفل في السعودية.

وتداولت مواقع وصحف سعودية المقطع، من بينها صحيفة عكاظ.

تحذير :

محاولة اختطاف طفل .. امام

منزل أهله + في شارع عام

باستخدام خدعة الجوال :

اما يقول له

– تعال صورني

– او لكم طلب توصيل

– او هل هذه سيارتكم

– او …….. ألخ

اهمية تركيب #كاميرات_المراقبة ا #اختطاف#اختطاف_الاطفال#التحرش#التحرش_الجنسي#كاميرات#كاميرات_مراقبة#كاميراpic.twitter.com/hXEdBynYRw — ❄باحث واستشاري (@fayezalanazi) November 28, 2021

بينما قال موقع “عاجل” إن مجهولا حاول اختطاف الطفل والتحرش به أمام منزله.

ولم يتسن لموقع “الحرة” التأكد من صحة الواقعة. كما لم تؤكدها السلطات رسميا حتى وقت النشر.

وأظهر المقطع الذي التقط بكاميرا للمراقبة سيارة متوقفة، ويظهر من ناحية باب السائق طفل أثناء تصويره من بداخلها بواسطة هاتف محمول فيما يبدو أنه بناء على طلب أصحابها.

ثم يأخذ السائق الطفل عنوة ناحيته، وينطلق بالسيارة مسرعا. لكن الطفل يسقط على الأرض بعد لحظات، فيما تختفى السيارة عن الأنظار، وينهض الطفل مرة أخرى، لكن بدا عليه صعوبة الحركة من جراء سقوطه.