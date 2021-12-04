“كاذب”.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يشن هجوما على جورج قرداحي

كل الوطن – وكالات: هاجم الأمير عبد الرحمن بن مساعد وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي على خلفية تصريحاته الأخيرة.

ونشر الأمير السعودي تغريدة قال فيها: “يقول إنه استقال حتى لا يتعرض اللبنانيون في الخليج للأذى!.. لم يكن اللبنانيون ليتعرضوا للأذى في الخليج وأعلنت السعودية ذلك صراحة في بيانها”.

#جورج_قرداحي

يقول أنه استقال حتى لا يتعرض اللبنانيون في الخليج للأذى !..

لم يكن اللبنانيون ليتعرضوا للأذى في الخليج وأعلنت السعودية ذلك صراحةً في بيانها..

كاذب قبل أن يكون وزيرًا وحين أصبح كذلك وحين استقال..! pic.twitter.com/rpswJSgFun — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) December 3, 2021

وأضاف “كاذب قبل أن يكون وزيرا وحين أصبح كذلك وحين استقال..!”.

وأرفق الأمير تعليقه بصورة من بيان المملكة والذي جاء فيه: “تؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة”.

pic.twitter.com/FyaWu7vU7j والرغبة الفرنسية باستقالتك أليست تدخل في السيادة .. أكرر لك سؤالك: ألستم دولة ذات سيادة؟.. أين سيادتك سيد جورج؟! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) December 3, 2021

وأضاف في تغريدة ثانية: “والرغبة الفرنسية باستقالتك أليست تدخل في السيادة.. أكرر لك سؤالك: ألستم دولة ذات سيادة؟.. أين سيادتك سيد جورج؟!”.

وأضاف: “إساءة قرداحي هي القطرة التي أفاضت كأس الصبر السعودي على بلد يتحكم في كل مفاصله وموانئه وقراره حزب الضاحية الإيراني الموجود بسلاحه وخبراء إرهابه في سوريا والعراق واليمن والمصدر للمخدرات لبلادنا وسط الفواكه والخضروات.. إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي لن تكون استقالته الحل!”.

اساءة قرداحي هي القطرة التي أفاضت كأس الصبر السعودي على بلد يتحكم في كل مفاصله وموانئه وقراره حزب الضاحية الإيراني الموجود بسلاحه وخبراء ارهابه في سوريا والعراق واليمن والمصدّر للمخدرات لبلادنا وسط الفواكه والخضروات.

اساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي لن تكون استقالته الحل! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) December 3, 2021

وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي استقالته، واعتبر في مؤتمر صحفي ببيروت الاستقالة فرصة لحل الأزمة التي تسببت بها تصريحاته.

المصدر: RT