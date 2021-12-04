إسلام آباد تتسلم قرضا من الرياض لدعم الاقتصاد الباكستاني

كل الوطن – وكالات: قال شوكت تارين المستشار المالي لرئيس الوزراء الباكستاني ‬إن بلاده تسلمت اليوم السبت قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار من السعودية كجزء من حزمة للدعم الاقتصادي.

وكتب تارين على صفحته في “تويتر”: “أود أن أتقدم بالشكر لفخامة ولي العهد محمد بن سلمان وللمملكة العربية السعودية لبادرتها الطيبة”.

وتواجه باكستان تحديات اقتصادية متنامية بفعل زيادة التضخم وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية واتساع عجز ميزان المعاملات الجارية وانخفاض قيمة العملة.

Good news, US$3 billion Saudi deposit received by SBP. I want to thank His Excellency Crown Prince Mohammed Bin Salman and Kingdom of Saudi Arabia for the kind gesture. — Shaukat Tarin (@shaukat_tarin) December 4, 2021

وسيكون القرض السعودي لمدة عام واحد بفائدة أربعة % بموجب بنود حزمة الدعم المبرمة في الشهر الماضي.

يأتي القرض بعد أسبوع من اتفاق صندوق النقد الدولي وباكستان على إجراءات مطلوبة لإحياء برنامج تمويل متعثر قيمته ستة مليارات دولار.

وبحلول ديسمبر الجاري سجل التضخم في باكستان ارتفاعا من 9,2% إلى 11,5% ، وهو مستوى لم يبلغه التضخم في البلاد خلال 20 شهرا الماضية.

المصدر: “رويترز” + ANI