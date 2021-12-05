الكويت.. مواطن يكتشف بالصدفة أنه متوفّ على ورق وزارة العدل منذ 25 عاما!

كل الوطن – وكالات: اكتشف مواطن كويتي عن طريق الصدفة أن وزارة العدل الكويتية أدرجته في سجلات المتوفين منذ نحو 25 عاما.

وروى المواطن عبد المحسن العيدي حكايته، حيث قال: “كان لديّ توكيل عام من زوجتي منذ 1992، ورغبت في توكيل محام للترافع في قضية خاصة، ونظرا لكونها كبيرة في السن ومريضة توجهت بالتوكيل إلى مركز خدمة القرين، وبالتحديد إلى موظفة وزارة العدل، وقدمت لها التوكيل العام فطلبت مني الانتظار حتى تتأكد من صلاحيته لصدوره منذ 20 سنة”.

وأضاف: “انتظرت قرابة 20 دقيقة، ثم عادت الموظفة وطلبت بطاقتي المدنية ودققت فيها مرات عدة حتى دبّ الخوف في قلبي، وحينما سألتها عن السبب، قالت: عمي أنت متأكد أنك عبد المحسن؟ قلت لها: واضح من الصورة عندك، والأصل واقف أمامك. ثم فجرت المفاجأة على مسامعي عندما قالت، شلون واقف قدامي وأنت عندنا ميت من 25 سنة؟”.

وتابع: “الصدمة أصابتني بالدوران، وسقطت على الأرض، وبعد أن استوعبت ما قالته، سألتها، كيف أكون ميتا وأنا عايش أمامكم وكيف ميت في وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية منحتني شهادة من 4 أشهر موجهة لوزارة التجارة؟”.

وتابع: “ثم طلبت الموظفة مني إحضار زوجتي لتوكيل المحامي، إضافة إلى تعديل وضعي من ميت إلى حي يرزق، فعاودت سؤالها… كيف تقوم وزارة العدل بتسجيل توكيل لشخص متوف؟ فضحكت ولم تجب”.

وناشد العيدي المسؤولين المعنيين بإنهاء معاناته وإعادته إلى الحياة في سجلات وزارة العدل التي “بسبب إهمالها ألغيت الوكالة لوفاته وأوقفت معاملة تحصيل إرث”.

المصدر: “الرأي”