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“السعودية للصناعات العسكرية” تكشف تفاصيل مشروعها مع “إيرباص”

كل الوطن - فريق التحرير5 ديسمبر 2021آخر تحديث : الأحد 5 ديسمبر 2021 - 1:02 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
“السعودية للصناعات العسكرية” تكشف تفاصيل مشروعها مع “إيرباص”
كل الوطن – الرياض: كشفت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع “إيرباص” في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري.

وفي بيان لها، أوضحت الشركة السعودية أن رأس مال المشروع المشترك سيصل إلى 200 مليون دولار بحلول عام 2030 وسيقسم بين 51%، للجانب السعودي و49% للجانب الفرنسي ممثلا في “إيرباص”.وأشارت الشركة إلى أن “المشروع المشترك مع “إيرباص” سيلعب دورا محوريا في تطوير قطاع الصناعات العسكرية المحلية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنظومة الدفاع السعودية، وخلق فرص عمل للكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030″.

وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية قد أعلنت عن تدشين مشروع مشترك مع شركتي “فيجاك آيرو” الفرنسية و”دسر” السعودية لبناء مصنع لهياكل الطائرات في المملكة.

المصدر: RT + “رويترز”

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