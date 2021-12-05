محمد صلاح يكشف عن جوانب حياته: الشهرة.. المال.. طقوسه وسر تسديد ضربات الجزاء

كل الوطن – وكالات: كشف النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وجناح ليفربول عن جوانب جديدة في حياته من خلال حوار مطول مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر” نستعرض مقتطفات منه:

تحدث محمد صلاح عن أسرار وكواليس ما قبل المباراة وكشف عن طقوسه الخاصة قبل المباريات الهامة.

وقال محمد صلاح: “أتخيل الأهداف والمباراة قبلها بيوم وتتحقق توقعاتي في كثير من الأحيان”.

وتابع نجم ليفربول: “وبدخل الملعب (برجلي اليمين) وباخد 2 دوش (الاستحمام) في ساعة قبل الماتش”.

وتابع صلاح ضاحكا: “عدم تمرير الكرة لي أكثر شيء بيعصبني في الملعب”.

وكشف محمد صلاح عن أسرار تسديد ضربات الجزاء وإتقانه لها قائلا: ” بتابع جميع حراس المرمى وحركاتهم قبل تسديد ضربة الجزاء، وبحب أثبت الكورة على نقطة الجزاء وبحب أشوط من ناحية البلف”.

وتحدث صلاح عن طقوسه اليومية وإحساسه بعد الشهرة، حيث قال :” عندما استيقظ يوميا أجلس على الأرض و(بربع رجلي) وبغمض عيني وباخد شهيق وزفير 5 مرات”.

وتابع صلاح حديثه عن طقوس اليومية:” أمارس رياضة الاسترخاء يوميا، والشهرة والمال جعلوني أكثر هدوءا وصراحة مع نفسي”.

وتطرق محمد صلاح للحديث عن أجواء الحياة في لندن، وكيفية تعايشه مع تلك الأجواء، وعلق على شرب الخمور قائلا:” لم أتناول الخمور نهائيا وعمري ما فكرت أشربها”.

وتحدث محمد صلاح بمنتهى البساطة عن تفاصيل حياته الشخصية، وما يحب وما يفضل في الحياة.

وقال صلاح: “أنا شخص بيتوتي وبطبعي هادي، وبحب السوشي والأكل الياباني ولا أتناول البيتزا”.

وتطرق صلاح للحديث عن ابنته مكة، ” مكة بنتي بتتريق (تسخر) على لهجتي الإنجليزية”، وتابع قائلا:” مكة شخصية قوية وزوجتي تهتم بها كثيرا”.

وكشف صلاح عن خططه المستقبلية في مصر، وعن ما إذا كان يفكر في الاستثمار بأحد المجالات، وعلق قائلا:”سأستثمر في مصر قريبا، هفتح جيم (صالة رياضية) ومطاعم أكل صحي”.

وعن موقفه من التجديد لنادي ليفربول، وعلاقته مع يورغن كلوب المدير الفني للفريق:”علاقتي بـ كلوب جيدة جدا ولا يعاملني بطريقة خاصة”.

وأوضح صلاح عما إذا كان المال هو العائق في إتمام التوقيع للـ”ريدز”: “الفلوس مش كل حاجة، وأنتظر تقدير ليفربول لي للاستمرار مع الفريق”.

وأضاف نجم ليفربول: “حياتي كلها للكرة من وأنا عندي 7 سنوات”.

وتابع: “عندما أضع شيئا نصب عيني أحققه بفضل الله، وسأفوز بالكرة الذهبية”.

وأوضح صلاح في حواره: “في عقلي أنا أفضل لاعب في العالم، ولم أتحدث من قبل مع كريستيانو رونالدو”.

وعن مشواره الكروي وتفكيره في الاعتزال علق قائلا: عندي 29 عاما وإن شاء الله سأستمر في الكرة أكتر من 10 سنوات قادمة”.

المصدر: “صدى البلد”