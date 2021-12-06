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مقطع فيديو متداول لردة فعل محمد بن سلمان على كلام أحد جماهير الفورمولا وان (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير6 ديسمبر 2021آخر تحديث : الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 12:20 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
مقطع فيديو متداول لردة فعل محمد بن سلمان على كلام أحد جماهير الفورمولا وان (فيديو)

كل الوطن – الرياض: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يظهر ردة فعل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على كلام أحد الجماهير بمدرجات سباق جائزة السعودية STC الكبرى للفورمولا وان.

ويظهر في مقطع الأمير محمد بن سلمان يقف جانبيا، في حين يسمع هتاف أحد الحضور: “يا بعد حيي يا محمد”، حيث يقابله ولي العهد له بالتحية وسط تفاعل الجماهير.

وتداول نشطاء هذا المقطع، وعلقوا عليه لافتين إلى “ارتباط الشعب السعودي بولي عهدهم”.

المصدر: RT

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