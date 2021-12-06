مقطع فيديو متداول لردة فعل محمد بن سلمان على كلام أحد جماهير الفورمولا وان (فيديو)

كل الوطن – الرياض: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يظهر ردة فعل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على كلام أحد الجماهير بمدرجات سباق جائزة السعودية STC الكبرى للفورمولا وان.

ويظهر في مقطع الأمير محمد بن سلمان يقف جانبيا، في حين يسمع هتاف أحد الحضور: “يا بعد حيي يا محمد”، حيث يقابله ولي العهد له بالتحية وسط تفاعل الجماهير.

وتداول نشطاء هذا المقطع، وعلقوا عليه لافتين إلى “ارتباط الشعب السعودي بولي عهدهم”.

مواطن لسمو ولي العهد #محمد_بن_سلمان: “يا بعد حيي يا محمد”.. ارتباط الشعب السعودي بولي عهدهم حقيقي وتلقائي.. وهو أمر أكبر من أن يفهمه الآخرين..

معادلة السعوديين يمثلها قول المتنبي:

كم تطلبون “له” عيباً فيعجزكم

ويكره الله ما تأتون والكرم.. pic.twitter.com/JQFeavYtYQ — يحيى التليدي (@talidi11) December 5, 2021

آي والله ” يا بعد حيًي يا محمد” ويا بعد حيًي 35 مليون مرة 💚🇸🇦💚 https://t.co/xKRD4FxmSo — Zeyad ALshammari, PhD د.زياد الشمري (@zeyad9999) December 5, 2021

المصدر: RT