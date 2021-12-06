خادم الحرمين الشريفين يوجه رسائل إلى زعماء الخليج

كل الوطن – وكالات: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الأحد رسائل خطية إلى عدد من زعماء دول الخليج.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أرسل رسالة خطية إلى كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسلطان عمان هيثم بن طارق، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرسائل تتعلق “بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها”.

وأضافت الوكالة أن الرسالة إلى الشيخ تميم قام بتسليمها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال استقبال أمير قطر له في مكتبه بالديوان الأميري اليوم الأحد.

قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال سمو أمير دولة قطر له في مكتبه بالديوان الأميري اليوم.#واسpic.twitter.com/8IPRqAm6fP — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 5, 2021

وقام بن فرحان أيضا بتسليم الرسالة إلى أمير الكويت خلال استقبال ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.#واسpic.twitter.com/WI7nWLhNtQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 5, 2021

كما تلقى سلطان عمان هيثم بن طارق رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين.

وتسلم الرسالة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وتم خلال المقابلة تناول العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، خلال استقبال معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في العاصمة مسقط.#واسpic.twitter.com/Qk2294lRZw — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 5, 2021

وفي البحرين، سلم وزير الخارجية السعودي رسالة خطية لوزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجهها الملك سلمان إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، خلال استقبال معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة المنامة. #واسpic.twitter.com/ZQDvdPQhDX — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 5, 2021

المصدر: وكالة الأنباء السعودية