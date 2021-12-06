تصريح صلاح عن “شرب الكحول” يشعل مواقع التواصل بين مستنكر ومدافع (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: أشعل جواب محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي على سؤال الإعلامي المصري عمرو أديب عن “شرب الكحول” مواقع التواصل الاجتماعي، بين مستنكر ومدافع عن رده.

وفي حوار مطول مع صلاح على قناة “mbc مصر” سأله الإعلامي عمرو أديب عن رأيه عندما يعرض عليه “شرب الكحول” (النبيذ والشمبانيا) في المجتمع الغربي الذي يعيش فيه وبين الطبقة المشهورة وفي حفلاته، فأجاب صلاح مبتسما: “معرفش.. بحس أنو نفسي ما راحت لإني إشرب حاجة”.

عمرو أديب يسأل محمد صلاح ليه ما تشرب خمر ؟ pic.twitter.com/C4yvdXJWnm — زيدان نجد (@Zidane__Najd) December 5, 2021

وبعد نشر المقابلة فورا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر لجواب صلاح حيث رأوا أنه كان يجب أن يجيب بأن شرب الكحول من المحرمات والكبائر، وبين مدافع عنه بالقول بأن صلاح خير سفير للإسلام في الغرب.

محمد صلاح مع عمرو اديب

“انا مبشربش الخمره عشان مش شايفها حاجه كبيره ونفسي مبتروحلهاش” هوا انت لو قولت انها حرام هتبقي بيئه وراجعي ولا اي! — 𝟏 𝟗 𝟏 𝟏. (@itsalaasafwat) December 5, 2021

#محمد_صلاح خايف يقول الخمرة حرام وقال انه مش بيحبها .

خايف يعرض نفسه لهجوم الصحافة والمجتمع البريطاني بإعتباره شخصية متطرفة .

فحب يمسك العصاية من النص .

ودي رسالة لأي شخصية بتعبد الشخص ده محمد صلاح مصلحجي ولا يعتبر مثال يحتذي به ابدا . — Nabil Sameh (@Mesr2020Nabil) December 5, 2021

بالنسبه للناس الـ بتقول لصلاح مقلش على الخمرة حرام ليه بوضوح

أعتقد الصوره دي كفيله بأي كلمه ينطقها ❤️خير سفير للإسلام محمد صلاح pic.twitter.com/hCXY0qwf2d — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) December 5, 2021

يعني لو محمد صلاح قال لكم ان الخمره حرام هتبطلوا تشربوها ؟؟؟ طب لو قال لكم ان الحشيش حرام هتبطلوا يعني ؟؟ — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) December 5, 2021

مش لازم اقول ما بشربش الخمرة عشان حرام في مجتمع اغلبه خامورجي و ارباح اغلب الاندية علي الدعايةللخمور

لكن اقول محبتهاش ولقيت ضررها اكتر من نفعها

من هنا فيه كتير من مشجعيه حيتخذوه قدوة يمتنعوا عن شرب الخمر ولما الرسول عرض عليه الخمر والماء واللبن اختار اللبن👇#محمد_صلاحpic.twitter.com/Yuq8NfoCfe — 🌬walaa🇪🇬ahmed🇪🇬ali🌪 (@welianoo_alex) December 5, 2021

يا عيني مش عارفين يعني ان الخمرة حرام !!!

و مستنيين صلاح يقولكم !!!

“( هو عارف انها حرام دة موضوع منتهي . احنا بنتكلم على انه مثلا عشان اتشهر ف ممكن يتغير .ف انه يشربها بقى. عادي )”

زي اي حد ممكن لما يلاقي نفسه مشهور يعمل اللي هو عايزة

فسيبوا صلاح فحاله#محمد_صلاح#صلاحpic.twitter.com/ZEtuRsEO8R — Mayada Ahmed (@MayadaA73353615) December 5, 2021 تعرف على المبلغ المالي “القياسي” الذي تقاضاه صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب (فيديو وصور)

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم “البريميرليغ” برصيد 13 هدفا متقدما بأربعة أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي بعد مضي 15 جولة من عمر المسابقة، كما يتصدر أيضا قائمة أكثر اللاعبين للتمريرات الحاسمة برصيد 9 أهداف.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي