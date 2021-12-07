د. عبدالمجيد الجلاَّل: حرية الرأي والتعبير في وجدان الكاتب!

كتبتُ كثيراً عن أهمية التنوع الفكري والثقافي في أي مجتمعٍ إنساني ، فلا يمكن ، بالتأكيد ، إخضاع أفكارنا ، ورؤانا ، وكتاباتنا ، لقالبٍ واحد ، أو مسارٍ سياسي أو فكري ، بعينه ، يحجب كل ما سواه !

لذا ، تظل حرية التعبير ، وإبداء الرأي ، من أبرز مقومات الحياة الإنسانية ، وهي الأداة الرئيسة ، لبناء مجتمعات التعددية ، التي نحتاجها للتنمية الفكرية المتنوعة!

الأفكار والرؤى المُخالفة في أحيانٍ معينة ، قد يكون وقعها قاسياً ومؤلماً، إلا أنَّ الضرورة إليها ، مثل الضرورة إلى الدواء، مذاقه مرٌ ولكن فيه الشفاء بإذن الله .

إذ ، في التنوع تفاعلٌ وتلاقحٌ وتكاملٌ وصحةٌ وخصوبةٌ فكرية تُنتج في الغالب أفكاراً جديدة، وجيدة، وواعدة، لقراءة ونقد وسبر وتمحيص وغربلة واقعنا، وأفكارنا، وتموضعاتنا، ومناشطنا، وانفتاحنا على معطيات الحضارة والثقافة الإنسانية. وهذا يشي بنهضة فكرية ومعرفية ، في كل جوانب وشؤون الحياة.

وفي المقابل ، تظل البيئة الثقافية والمجتمعية الطاردة لجماليات وقِيم الاختلاف والتَّصادم والتلاقح الفكري بمخرجاتها الفاعلة، والمستنيرة ، لا تُلقِ وزناً ولا قيمةً لكل رأيٍ مخالف ، وتزدهر فيها سيمفونيات التبجيل والتقديس والنفاق، وتُعتسف في أروقتها الأدلة سفسطة وتزويراً لقلب الحقائق، وتزييف الذهنيات ، وتستهدف كسر شوكة المخالف ، وتركيعه ، بكل السُبُل الممكنة المشروعة وغير المشروعة ، على نحوٍ من العنف الفكري المتوغل أكثر في مستنقع الكراهية ، والتشويه ، والتهميش ، والتحريض ، والإقصاء ، والإرجاف ، والتأليب ، والتخوين ، تحت مظلة المراوحة الفكرية ، وقمع التعددية !

من المؤسف ، أنَّ هذه البيئة الإقصائية ، لا تكترث أساساً ، بقضايا الحقوق المدنية والسياسية ، والتنموية ، بما يؤسس بالتالي لمجتمعاتٍ وشعوبٍ بائسة، ومُحبطة ، ومأزومة ، وغير مستقرة !

في مجتمعنا العربي ، وأمام التضييق التعسفي ، في مجال حرية التعبير ، وإبداء الرأي ، بدرجاته المتفاوتة ، فإنَّ الكتَّاب والصحفيين ، هم بين خياراتٍ ثلاث :

الخيار الأول ، في اعتزال الكتابة ، وإسكات القلم مؤقتاً ، في انتظار أن تتحسن أوضاع حرية الرأي في مستقبل الأيام !

والخيار الثاني ، أن يتنازل الكاتب عن أفكاره ومعتقداته ، ويتماهى مع الحالة الإقصائية السائدة في مجتمعه ، وهذه لعمري أسوأ الخيارات المتاحة له .

أما الخيار الثالث المُتاح ، فهو الكتابة بحذرٍ شديد نسبياً ، يتجنب الكاتب خلالها، الخوض في قضايا وأفكارٍ ، قد تُثير عليه غضب وسخط الإقصائيين ، ما يعني الكتابة المُستنيرة ، في شؤون المجتمع ، وقضاياه ، وهي بالمناسبة كثيرة ، والكتابة فيها أمر متاح ومتوفر !

خلاصة القول ، بيئة اللون الواحد ، مُحبطة ، وتصطدم تماماً ، مع مقومات التعايش الفكري المجتمعي ، بكل نُخبها وتياراتها، وأطيافها !