  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

الدوحة تكشف موعد استقبال أمير قطر ولي العهد الأمير بن سلمان

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 12:19 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الدوحة تكشف موعد استقبال أمير قطر ولي العهد الأمير بن سلمان

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم غد الأربعاء في الديوان الأميري.

وأضافت الوكالة أن بن حمد سيبحث مع بن سلمان “العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتنمية العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

وأشارت إلى أن بن سلمان سيصل مساء الأربعاء إلى الدوحة.

يذكر أن الأمير بن سلمان وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التى تعد ثاني محطاته في جولته الخليجية التي بدأت الإثنين بزيارة سلطنة عمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق.

ومن المقرر أن يزور بن سلمان قطر في الجولة نفسها، حيث ستكون تلك زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

المصدر: “قنا” + RT

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الاخبار العاجلة