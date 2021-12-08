السفارة السعودية في فرنسا: الشخص المعتقل فيما يتصل بمقتل خاشقجي لا علاقة له بالواقعة

كل الوطن – الرياض: قالت السفارة السعودية في باريس مساء الثلاثاء، إن الشخص المعتقل فيما يتصل بمقتل الصحفي جمال خاشقجي لا علاقة له بالواقعة وتتوقع إطلاق سراحه فورا.

وأضافت السفارة في بيان على “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة المملكة في فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة”.

وطالبت سفارة المملكة في فرنسا إخلاء سبيله فورا.

بيان صادر عن سفارة #المملكة_العربية_السعودية لدى باريس بشأن ايقاف مواطن سعودي في #فرنساpic.twitter.com/X2YvQYBvNB — Arabie Saoudite en France (@KSAembassyFRA) December 7, 2021

وأكدت في بيانها أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبت مشاركته في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنهم يقضون عقوبتهم.

وفي وقت سابق، نفى مسؤول سعودي صحة الأخبار التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية يوم الثلاثاء حول اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وصرح بأن تقارير وسائل الإعلام عن اعتقال مشتبه به في مقتل خاشقجي في باريس حالة خطأ في تحديد الهوية.

وشدد المسؤول على أن من أدينوا بجريمة قتل خاشقجي يقضون حاليا عقوباتهم في المملكة.

المصدر: RT + وكالات