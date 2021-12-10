تفاعل كبير مع صورة متداولة لولي العهد الأمير بن سلمان (فيديو)

كل الوطن – الرياض: وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية يقوم بها، وكان باستقباله في مطار قاعدة الصخير الجوية، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن بن سلمان “استعرض مع جلالة ملك البحرين العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.

سيدي #ولي_العهد الأمين يضع قبلة احترام على جبين عاهل #البحرين المفدى حفظهما الله هكذا تربينا وهكذا سنستمر في خليجنا العربي الكبير . #خليجنا_واحد_موحد#خليجنا_واحد_وشعبنا_واحد#ولي_العهد_في_البحرينpic.twitter.com/r2fnkvfXdw — خالد السبع (@Khaled5Saba) December 9, 2021

وأضاف التقرير أنه “أجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني، ثم استعرض حرس الشرف، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بسمو ولي العهد”.

على صعيد آخر، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر قيام ولي العهد السعودي بتقبيل جبهة العاهل البحريني، الأمر الذي أثار تفاعلا.

المصدر: واس