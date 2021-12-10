بوحبيب: استقالة قرداحي أوقفت الانهيار في العلاقات اللبنانية السعودية

كل الوطن – وكالات: قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي “أوقفت الإنهيار في العلاقات اللبنانية السعودية لغاية اليوم وهذا أمر مهم”.

وقال بو حبيب حول موضوع الاستقالة: “لا أريد أن أدخل في ما هو أبعد من ذلك”، مشدد على أن “آخر ما نتمناه الإساءة للعلاقات بيننا وبينهم، لذا كان الإصرار على استقالة قرداحي”.

وحول عودة سفراء السعودية والكويت والبحرين إلى لبنان وعودة سفراء لبنان إلى مقر عملهم، رجح بو حبيب أن “يكون مثل هذا الإجراء رهن اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي سيقرر بلا شك خطوة ما تجاه لبنان، والكل بانتظار ما سيخرج به الاجتماع”.

المصدر: “الجديد”