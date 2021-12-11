ترامب يهاجم نتنياهو: “اللعنة عليه” (فيديو)

كل الوطن – وكالات: هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقرب حلفائه، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لقيامه بتهنئة جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية، قائلا: “اللعنة عليه”.

وقال الصحافي باراك رافيد، إن ترامب انتقد نتنياهو “مرارا وتكرارا خلال مقابلتين لكتابي، “سلام ترامب: اتفاقيات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أن “القشة الأخيرة بالنسبة لترامب في علاقته مع نتنياهو، كانت عندما هنأ نتنياهو بايدن على فوزه في الانتخابات”.

ونقل رافيد عن ترامب قوله: “أول شخص هنأ بايدن كان بيبي (اللقب الذي يطلقه ترامب على نتنياهو).. كان يمكن لبيبي أن يظل صامتا، لكنه ارتكب خطأ فادحا”، مضيفا: “لم أتحدث معه منذ ذلك الحين.. اللعنة عليه ( F ** k him)”.

وبحسب الكاتب فإن ترامب شعر أنه ساعد في “ضمان البقاء السياسي لنتنياهو، لكنه لم يحصل على الشيء نفسه في المقابل”، وقد أعرب الرئيس السابق عن غضبه من الفيديو الذي هنأ فيه نتنياهو بايدن.