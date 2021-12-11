الأمن اللبناني يحبط تهريب كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون مخبأة باحترافية كانت متوجهة للسعودية (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني عن ضبط أربعة ملايين حبة “كبتاغون”، مخبأة داخل شحنة أكياس بن، كانت معدة للتهريب من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى السعودية.

وفي بيان لها، قالت شعبة العلاقات العامة في المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات التهريب والإتجار بالمخدرات، وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البُنّ، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية، وقد سبق أن أعلن عن هذه العملية، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في السادس من الشهر الحالي، لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية لمكافحة عمليات التهريب”.

عملية تهريب أربعة ملايين حبة كبتاغون، داخل شُحنة أكياس بُنّ، أحبطتها شعبة المعلومات وأوقفت متورطَين.#قوى_الامن#لبنانhttps://t.co/PqEYACwS14pic.twitter.com/PFMzKPRDTW — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 11, 2021

وأضافت: “من خلال إجراءاتها الاستعلامية وبنتيجة المتابعة، تمكنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات، من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم و.ع. (مواليد عام 1973- لبناني)، وم. ح. (مواليد عام 1962- سوري)، وتبين أن الأول من أصحاب السوابق، فقد كان موقوفا بجرم تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية وأخلي سبيله منذ قرابة سنة. وعليه، أعطيت الأوامر اللازمة للعمل على مراقبة أفراد الشبكة وتوقيفهم، ومداهمة المستودع، حيث تخبأ كمية الكبتاغون”.

وأكملت: “بتواريخ 4 و5 و8 ديسمبر الحالي، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت قوة خاصة تابعة للشعبة عملية مداهمة للمستودع المذكور في محلة بئر حسن، وتم ضبط أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البن، كانت جاهزة للشحن”، لافتة إلى أنه “جرى توقيف الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، كما تمكنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الثاني في عرمون”.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وأفاد الأول أنه كان مكلفا بمهمة تأمين نقل البضاعة ووضعها في مكانٍ آمن، حيث أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: RT