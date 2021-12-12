مصر.. مناشدة للسيسي في حادثة مقتل 4 طلاب بـ”الشيخ زايد” بسبب نجل رجل أعمال شهير

كل الوطن – وكالات: ناشدت عائلة أحد ضحايا حادثة “الشيخ زايد” في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيق العدالة والقصاص من مرتكب الحادثة التي راح ضحيتها 4 طلاب.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج “آخر النهار”، طالبت عمة يوسف السباعي، أحد ضحايا حادثة “الشيخ زايد”، بمحاسبة المتهم، وقالت: ” أخذ 4 عرسان روحنا لقيناهم جثث متقطعة..إحنا منعرفش أي حاجة غير أن ابن رجل أعمال كبير دهس أربع شباب وسابهم ومشي، والناس جم خدوهم جثث هامدة”.

وأضافت قائلة: “ده دعكهم وفرمهم، نطالب بالقصاص وإحنا عارفين نزاهة القضاء وأن القانون فوق الكل يا سيسي يا أبو الغلابة..أنا عمته وعاملة كده..طيب أمه شكلها إيه”.

هذا وكشف يحيى أشرف، زميل ضحايا الحادثة، تفاصيل جديدة بشأن الحادثة، وأوضح قائلا لبرنامج “آخر النهار”: “كان من المفترض أن أذهب مع أصدقائي، واعتذرت لهم وفوجئت في اليوم التالي بوفاتهم”.

وأكمل: “إحنا في 2 ثانوي، وكنا خارجين زي ما بنخرج كل يوم لما زميلنا بياخد العربية وكان بيلمنا وبنقعد في أي حتة، وفي طريق النادي الأهلي في الطريق كانوا بيلفوا لقوا طيارة (سيارة تسير بسرعة) جاية وراهم في طريق ميمشيش فيه عربية بسرعة 60 كم في الساعة”.

وتابع: “بعدها عرفنا أن ابن رجل الأعمال اتصل بصاحبته أو أخته وجت في عربية بي إم دبليو وراحت خدته ومشيت وبعدين جم شباب وطلبوا الإسعاف وأخذوا زمايلي”.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بمنطقة “6 أكتوبر”، كانت قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن ضحايا بالقرب من فرع النادي الأهلي بمنطقة الشيخ زايد.

ومع انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، تبين اصطدام سيارة ملاكي كان يقودها نجل رجل أعمال شهير، بسيارة أخرى في اتجاه مقر النادي الأهلي بمنطقة الشيخ زايد، ومصرع 4 طلاب من مستقلي السيارة الثانية.

المصدر: “المصري اليوم”